За допомогою реакцій йонного обміну добудьте: карбонат(IV)оксід

Химия
За допомогою реакцій йонного обміну добудьте: карбонат(IV)оксід
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2    +1      -2    +1    -2     +1     -2 2Na+CO3+2H+SO4+2Na+SO4+H2O+CO2   +1    -2 2H+CO3=H2O+CO2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Минисоч (5предл) на любую тему с инверсиями
Ответить
Алгебра
Сколько различных трехзначных чисел, делящихся на 6 и не содержащие одинаковых ци??р, можно составить из цифр 0,4,5,6? Пж помогите
Ответить
Математика
Номер 471 474 пожалуйста
Ответить
Английский язык
Твоя учительница математики тоже
Ответить
Русский язык
Разбор слова под цифрой 3 идут
Ответить