За допомогою реакцій йонного обміну добудьте: карбонат(IV)оксід
Химия
За допомогою реакцій йонного обміну добудьте: карбонат(IV)оксід
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2 +1 -2 +1 -2 +1 -2 2Na+CO3+2H+SO4+2Na+SO4+H2O+CO2 +1 -2 2H+CO3=H2O+CO2
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