Ответьте пожалуйста как зайти в обезьянку в пгу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Если у вас мрко, то вы должны зарегестрироваться на сайте пгу мос ру, потом зайти в графу электронный дневник, там вбить то, что вам дали в школе, это логин и пароль, после этого нажимаете готово. И вы должны будете зайти. Тот логин который вы ввели после регистрации на пгу сохраниться навсегда, вам только придется заходить на пгу каждый раз вводя логин и пароль, и так же по этой цепочке.