Как разделить 50 на 3
Математика
Как разделить 50 на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 50, просто убери в этом числе 0, потом делишь= получается пример: 5:3= получается 16
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