Смесь состоит из грузинского чая индийского грузинского чая 3 часть индийского 4 часть все смесь 210 грамм сколько грузинского чая индийского чая в граммах

Математика
Смесь состоит из грузинского чая индийского грузинского чая 3 часть индийского 4 часть все смесь 210 грамм сколько грузинского чая индийского чая в граммах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего чай состоит из 3+4=7 частей одна часть весит 210/7=30 гр значит грузинский чай весит 3*30=90 гр значит индийский чай весит 4*30=120 гр
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