Текст из 10 предложений с прямой речью на тему : ,,Первый снег"
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Текст из 10 предложений с прямой речью на тему : ,,Первый снег"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима. Пойду-ка в лес! Поброжу по заснеженным полянкам, полюбуюсь на засыпанные снегом деревья.Хожу между сосен и берёз. . Они притихли под тяжёлым одеялом, насупились. Оживлю их! Стукнула изо всех сил по стволу и отскачила....Красота! Снегопад! Прямо лавиной посыпался снег вниз. Холодно. Но мне весело, и домой не хочется совсем. Пора, уже темнеет. До свидания, зимний лес!
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