Биссектрисы прямого и одного из острых углов прямоугольного треугольника пересе??аются под углом 70°.Найдите больший острый угол этого треугольника
Математика
Биссектрисы прямого и одного из острых углов прямоугольного треугольника пересе??аются под углом 70°.Найдите больший острый угол этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65 градусов это больший острый угол
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