Биссектрисы прямого и одного из острых углов прямоугольного треугольника пересе??аются под углом 70°.Найдите больший острый угол этого треугольника

Математика

Биссектрисы прямого и одного из острых углов прямоугольного треугольника пересе??аются под углом 70°.Найдите больший острый угол этого треугольника

Автор: Гость