Выпишите слова с полнойгласными и сочетаниями приведите соответствующие им стар??славянизмы. Помогите пожалуйста!! Срочно!!
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Выпишите слова с полнойгласными и сочетаниями приведите соответствующие им стар??славянизмы. Помогите пожалуйста!! Срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берег-брег, молодой-младой
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