Первокурсница Сибирского федерального университета Маша забыла пароль от своего личного кабинета пользователя. Она помнит, что паролем является наименьшее восьмизначное число, состоящее из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (каждая ци...

Математика

Первокурсница Сибирского федерального университета Маша забыла пароль от своего личного кабинета пользователя. Она помнит, что паролем является наименьшее восьмизначное число, состоящее из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (каждая цифра входит в число ровно один раз) и сумма любых двух соседних цифр является простым числом. Какой же пароль у Маши?

Автор: Гость