География 6 класс профиль это ..

География
География 6 класс профиль это ..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРО́ФИЛЬ, в географии, геологии — вертикальное сечение, разрез какого-либо участка земной поверхности, земной коры (см. ЗЕМНАЯ КОРА), гидросферы (см. ГИДРОСФЕРА) или атмосферы (см. АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ) по заданной линии.
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