Помогите! Даю 10 баллов! √ 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Математика
Помогите! Даю 10 баллов! √ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Прямоугольник - четырехугольник, у которого все углы прямые (картинка) 2) Соседние стороны, это стороны образующие угол: длина-ширина.   Противолежащие - стороны напротив друг друга: ширина-ширина,  длина-длина. 3) Длина прямоугольника - более длиная его сторона, ширина прямоугольника - более узкая его сторона. 4) Противолежащие стороны паралельны друг другу. 5) Квадратом называют фигуру у которой все 4 стороны равны. 7) Фигура называется симметричной относительно прямой, если для каждой точки симметричная ей точка относительно прямой, также принадлежит этой фигуре. Это называют ось симметрии. 8) (там вторая картинка)  9) У прямоугольника 2 оси симметрии, у квадрата 4, у равностороннего треугольника их 3.
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