Помогите! Даю 10 баллов! √ 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Гость: Гость:

1) Прямоугольник - четырехугольник, у которого все углы прямые (картинка) 2) Соседние стороны, это стороны образующие угол: длина-ширина. Противолежащие - стороны напротив друг друга: ширина-ширина, длина-длина. 3) Длина прямоугольника - более длиная его сторона, ширина прямоугольника - более узкая его сторона. 4) Противолежащие стороны паралельны друг другу. 5) Квадратом называют фигуру у которой все 4 стороны равны. 7) Фигура называется симметричной относительно прямой, если для каждой точки симметричная ей точка относительно прямой, также принадлежит этой фигуре. Это называют ось симметрии. 8) (там вторая картинка) 9) У прямоугольника 2 оси симметрии, у квадрата 4, у равностороннего треугольника их 3.