Площадь квадрата ABCD равна 625 см2. Найди сторону квадрата. СРОЧНО!!!

Алгебра
Площадь квадрата ABCD равна 625 см2. Найди сторону квадрата. СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
156,25 см сторона квадрата
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