Помогите плиз 0000000000000000000000
Математика
Помогите плиз 0000000000000000000000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18y-5y+2y=45 15y=45 y=45/15 y=3 32x+2x-7x-7=34x-7x-7=27x-7=27*5(наверное не y=5 а скорее x=5 в данном примере)-7=135-7=128
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