-0.8c(c+5)-0.7(10c+5)+0.8²+10c-4
Алгебра
-0.8c(c+5)-0.7(10c+5)+0.8²+10c-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0.8c²-4c-7c-3.5+0.64+10c-4=-0.8c²-c-6.86
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