Из одного города в противоположных. направлениях одновременно выехали два автомобиля. один из них двигался со скоростью 48 км/ч а второй 46 км/ч. какое расстояние будет между ними через 4 ч после начала движения?

Математика

Из одного города в противоположных. направлениях одновременно выехали два автомобиля. один из них двигался со скоростью 48 км/ч а второй 46 км/ч. какое расстояние будет между ними через 4 ч после начала движения?

Автор: Гость