Из одного города в противоположных. направлениях одновременно выехали два автомобиля. один из них двигался со скоростью 48 км/ч а второй 46 км/ч. какое расстояние будет между ними через 4 ч после начала движения?

Математика
Из одного города в противоположных. направлениях одновременно выехали два автомобиля. один из них двигался со скоростью 48 км/ч а второй 46 км/ч. какое расстояние будет между ними через 4 ч после начала движения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48+46=94(км/ч)-общая скорость. 2)94*4=376 и и.т.
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