Как люди используют упругость воздуха в своей деятельности?

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Сжатый воздух используют в пневматических машинах. Это, например, отбойные и заклепочные молотки, которые можно внедрять в грунт или в уголь и откалывать его на куски. Существуют пескоструйные аппараты, которые дают сильную струю воздуха, смешанную с песком. Эти аппараты применят для очистки стен. Сейчас нередко можно видеть работу специальных аппаратов, применяемых для окраски стен, где краску распыляет сжатый воздух. Сжатым воздухом открывают и закрывают двери вагонов поездов метро, троллейбусов и автобусов. Стоп-краны, имеющиеся в каждом вагоне, приводятся в действие сжатым воздухом. В некоторых автомобилях в тормозных устройствах и в звуковых сигналах используется сжатый воздух. Используется он и в двигателях внутреннего сгорания. Человек придумал ружье для подводной охоты с применением сжатого воздуха. В целом ряде химических и металлургических процессов применяется сжатый воздух Источник-интернет)