Помогите написать сочинение по изображению

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Здоровый образ жизни – это правильное питание, ежедневное занятие спортом и свежий воздух. Люди ,занимающиеся спортом, живут дольше своих сверстников. Правильное питание улучшает кожу и деятельность организма. Свежий воздух также полезен для организма. Быть здоровым — естественное желание каждого человека. Здоровье — понятие не только биологическое, но и социальное. Хорошее здоровье — это радостное восприятие жизни, высокая трудоспособность. Для укрепления здоровья используются многие процедуры. Например – водная процедура. Она предохраняет организм от различных заболеваний, особенно простудных. Также , полезны и солнечные ванны , так как они активизируют кровообращение и стимулируют образование витамина D, улучшают сон и аппетит. Солнечные лучи придают коже бархатистость; мало того, они помогают избавиться от некоторых проблем с воспалительными процессами на коже (угри, гнойники) . Вообще человек, следящий за своим здоровьем, имеет много преимуществ. Для сохранения и поддержания здоровья людей, важное значение имеют: условия труда, прожиточный минимум, образ жизни, состояние здравоохранения. Занимайтесь спортом , спорт никогда не навредит !!!