Предложения с словами прекратить, преобразовать , превратить, преодолеть, презирать .
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Предложения с словами прекратить, преобразовать , превратить, преодолеть, презирать .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо прекратить делать это. Преобразуйте существительные в глаголы. Превратить человека в животное. Преодолеть сложные преграды. Презирать странного человека
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