Найдите число разность 1/2 и 1/3 частей которого равна 1
Математика
Найдите число разность 1/2 и 1/3 частей которого равна 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть число будет x, тогда x*1/2 - x*1/3=1 x/2-x/3=1 3x/6-2x/6=1 x/6=1 x=1/(1/6) x=6 Ответ: 6
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