У Гены 10 предметов, и он знает вес каждого. Чебурашка может узнать у Гены общий вес любых трех предметов. Как за 6 вопросов узнать общий вес всех десяти предметов?

Математика
У Гены 10 предметов, и он знает вес каждого. Чебурашка может узнать у Гены общий вес любых трех предметов. Как за 6 вопросов узнать общий вес всех десяти предметов?
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