Пользуясь этомологическим словарем, подготовте устное выступление на одну из тем : История слова обворожить . ПОЖАЛУЙСТА!!!
Русский язык
Пользуясь этомологическим словарем, подготовте устное выступление на одну из тем : История слова обворожить . ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РАБОТА. Заимств. из ст. -сл. яз. Из общеслав. *orbota, суф. производного от *orbъ (> рабъ) . Ср. точное соответствие в нем. Arbeit. Работа первоначально — "тяжелая, подневольная работа, рабство". Этимологический словарь Крылова Как это ни прискорбно, но слова работа и раб одного корня; видимо, в рабовладельческом обществе обязанность работать ложилась главным образом на плечи подневольной части населения. Общеславянское orbota дало робота, в котором в результате аканья "о" заменилось на "а".
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