Помогите пожалуйста с неравенством: -4/(х+2)^2-9 gt;= 0
Математика
Помогите пожалуйста с неравенством: -4/(х+2)^2-9 gt;= 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4-9(х+2)^2/(x+2)^2>=0|*(x+2)^2 -4-9(x+2)^2>=0 -4-9(x^2+4x+4)>=0 -4-9x^2-36x+36>=0 -9x^2-36x+32>=0-парабола ветвями вниз т.к. а>0 -9x^2-36x+32=0|*(-1) 9x^2+36x-32=0 D^2=36^2-4*9*(-32)=1296+1152=2448 D=+-4 корень 153 - + - ----------------.-----------------------.---------------> -4корень153 4корень153 ответ: [-4корень153;4корень153].
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