Помогите пожалуйста с неравенством: -4/(х+2)^2-9 gt;= 0

Математика
Помогите пожалуйста с неравенством: -4/(х+2)^2-9 gt;= 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4-9(х+2)^2/(x+2)^2>=0|*(x+2)^2 -4-9(x+2)^2>=0 -4-9(x^2+4x+4)>=0 -4-9x^2-36x+36>=0 -9x^2-36x+32>=0-парабола ветвями вниз т.к. а>0    -9x^2-36x+32=0|*(-1)   9x^2+36x-32=0   D^2=36^2-4*9*(-32)=1296+1152=2448   D=+-4 корень 153        -                           +                       -   ----------------.-----------------------.--------------->              -4корень153            4корень153 ответ: [-4корень153;4корень153].
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