Рыцарь и 5 драконов весят столько же, сколько 1 дракон и 8 рыцарей. Сколько рыцарей потребуется, чтобы уравновесить 8 драконов?
Математика
Рыцарь и 5 драконов весят столько же, сколько 1 дракон и 8 рыцарей. Сколько рыцарей потребуется, чтобы уравновесить 8 драконов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5д+р=д+8р, где д-драконы,р-рыцари 5д-д=8р-р 4д=7р 4 дракона равны 7 рыцарям,значит 8 драконов уравновесят 14 рыцарей. Ответ: 14 рыцарей.
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