Рыцарь и 5 драконов весят столько же, сколько 1 дракон и 8 рыцарей. Сколько рыцарей потребуется, чтобы уравновесить 8 драконов?

Математика

Рыцарь и 5 драконов весят столько же, сколько 1 дракон и 8 рыцарей. Сколько рыцарей потребуется, чтобы уравновесить 8 драконов?

Автор: Гость