Героические и безрассудные поступки пажа, в рассказе "Кубок" В.А.Жуковского
Литература
Героические и безрассудные поступки пажа, в рассказе "Кубок" В.А.Жуковского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паж совершил два поступка, которые заслуживают вниманию как с положительной, так и с отрицательной стороны. Первый поступок - это первый прыжок. Тогда он проявил благородство, героизм и смелость, ибо никто не решался прыгнуть за драгоценностью. Вернувшись обратно с кубком в руке, он получил новое предложение от царя, но его дочь противостояла этим действиям. Тогда паж совершил свой второй прыжок, который мне кажется бессмысленным и безрассудным. Он и так получил славу и признание, так зачем прыгать второй раз, рискуя своей жизнью даже больше, нежели в начале? И, к сожалению, его глупость оправдалась и он умер. "Лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе".
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