Найдено число сумма 1/2и 1/3 частей которого равга 5
Математика
Найдено число сумма 1/2и 1/3 частей которого равга 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть число будет x, тогда: x*1/2 + x*1/3=5 x/2+x/3=5 3x/6+2x/6=5 5x/6=5 x=5/(5/6) x=6 Ответ: 6
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