Сложный план на тему:"Образ Маши Мироновой" Пушкин "Капитанская дочка"

Литература
Сложный план на тему:"Образ Маши Мироновой" Пушкин "Капитанская дочка"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Рассказать об истории создания повести2. Раскрыть связь «Капитанской дочки» с другими произведениями Пушкина3. Рассказать об особенностях композиции4. Развивать умение связно и логично отвечать на поставленные вопросы5. Воспитывать любовь к русской истории и русской литературеОборудование: Электронная презентация, карта России 18 века , раздаточный материал

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