Сложный план на тему:"Образ Маши Мироновой" Пушкин "Капитанская дочка"

Гость: Гость:

1. Рассказать об истории создания повести2. Раскрыть связь «Капитанской дочки» с другими произведениями Пушкина3. Рассказать об особенностях композиции4. Развивать умение связно и логично отвечать на поставленные вопросы5. Воспитывать любовь к русской истории и русской литературеОборудование: Электронная презентация, карта России 18 века , раздаточный материал