Найдите значение производной функции в точке x0 f(x)=x^3 если x0=-2
Геометрия
Найдите значение производной функции в точке x0 f(x)=x^3 если x0=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F'(x) = 3x^2 f'(x0) = 3(-2)^2 = 3 * 4 = 12 f'(x0) = 12
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