Длина одной из сторон прямоугольника равна 23 см что на 14 см меньше длины соседней ??тороны. найдите периметр прямоугольника

Математика

Длина одной из сторон прямоугольника равна 23 см что на 14 см меньше длины соседней ??тороны. найдите периметр прямоугольника

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