Длина одной из сторон прямоугольника равна 23 см что на 14 см меньше длины соседней ??тороны. найдите периметр прямоугольника

Математика
Длина одной из сторон прямоугольника равна 23 см что на 14 см меньше длины соседней ??тороны. найдите периметр прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина одной стороны =23 см Длина второй стороны = 23см + 14см= 37см Периметр прямоугольника= (а+b)×2= (23cm+37cm)×2=60×2=120cm
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