Длина одной из сторон прямоугольника равна 23 см что на 14 см меньше длины соседней ??тороны. найдите периметр прямоугольника
Математика
Длина одной из сторон прямоугольника равна 23 см что на 14 см меньше длины соседней ??тороны. найдите периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина одной стороны =23 см Длина второй стороны = 23см + 14см= 37см Периметр прямоугольника= (а+b)×2= (23cm+37cm)×2=60×2=120cm
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биссектрисы прямого и одного из острых углов прямоугольного треугольника пересе??аются под углом 70°.Найдите больший острый угол этого треугольника