В хозяйстве семьи были лошади, коровы и овцы. в тот год зима выдалась суровой. чтоб?? выйти из зимовки без потерь, необходимо было правильно распределить заготовленное сено. женщина сказала: "Только в том случае мы сохраним пог...

Математика

В хозяйстве семьи были лошади, коровы и овцы. в тот год зима выдалась суровой. чтоб?? выйти из зимовки без потерь, необходимо было правильно распределить заготовленное сено. женщина сказала: "Только в том случае мы сохраним поголовье, если расходовать в день 48 снопов сена. Каждой лошади 6 снопов в день, корове 4, овце 2" Сколько было у хозяев лошадей, коров и овец

Автор: Гость