В хозяйстве семьи были лошади, коровы и овцы. в тот год зима выдалась суровой. чтоб?? выйти из зимовки без потерь, необходимо было правильно распределить заготовленное сено. женщина сказала: "Только в том случае мы сохраним пог...
Математика
В хозяйстве семьи были лошади, коровы и овцы. в тот год зима выдалась суровой. чтоб?? выйти из зимовки без потерь, необходимо было правильно распределить заготовленное сено. женщина сказала: "Только в том случае мы сохраним поголовье, если расходовать в день 48 снопов сена. Каждой лошади 6 снопов в день, корове 4, овце 2" Сколько было у хозяев лошадей, коров и овец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала посчитаем, сколько приходиться сена в день на 1 лошадь, корову и овцу вместе: 6+4+2=12 снопов сена. Если в день расходовать 48 снопов, то получается, что каждого животного было по 4 (48/12=4) Всего животных было 12 (4*3=12)
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