Ответьте пожалуйста на эти 2 вопроса:как особенности мускулатуры круглых червей отразились на их способности к движению? и второй вопрос:чем объясняется слабое развитие органов чувств у круглых червей?
Биология
Ответьте пожалуйста на эти 2 вопроса:как особенности мускулатуры круглых червей отразились на их способности к движению? и второй вопрос:чем объясняется слабое развитие органов чувств у круглых червей?
Ответ(ы):
Гость:
У круглых червей поочередное сокращение продольных мышц вызывает характерные изгибы тела. За счет этих телодвижений червь двигается вперед. Органы чувств у круглых червей, особенно у паразитических видов, развиты очень слабо. На передней части тела располагаются щетинки, служащие органами осязания, и обонятельные ямки. У некоторых свободноживущих нематод есть примитивные глаза.
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