Здравствуйте. помогите с заданием. упр.157

Математика
Здравствуйте. помогите с заданием. упр.157
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. -270 - 15 = - 285 разность температуры Земли и открытого космоса. 2. 60000 - 15 = 59985 разность температуры Солнца и Земли. 3. 60000 - (-270) = 60270 разность температуры Солнца и космического пространства.
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