Здравствуйте. помогите с заданием. упр.157

Гость: Гость:

1. -270 - 15 = - 285 разность температуры Земли и открытого космоса. 2. 60000 - 15 = 59985 разность температуры Солнца и Земли. 3. 60000 - (-270) = 60270 разность температуры Солнца и космического пространства.