Ответьте пожалуйста!С меня 40 балов помогите плиз!!! Дано AC параллельно BD;ABC равно 25 градусов BC-биссектриса угол ABD Найти треугольник BAC

Алгебра
Ответьте пожалуйста!С меня 40 балов помогите плиз!!! Дано AC параллельно BD;ABC равно 25 градусов BC-биссектриса угол ABD Найти треугольник BAC
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