Из двух городов выехали одновременно на встречу друг другу два мотоциклиста.Один из них двигался со скоростью 70км/ч и проехал до встречи 140км а другой двигался со скоростью 65км/ч.Найди расстояние между городами Составь и реш...

Математика

Из двух городов выехали одновременно на встречу друг другу два мотоциклиста.Один из них двигался со скоростью 70км/ч и проехал до встречи 140км а другой двигался со скоростью 65км/ч.Найди расстояние между городами Составь и реши задачи обратной данной?

Автор: Гость