Из двух городов выехали одновременно на встречу друг другу два мотоциклиста.Один из них двигался со скоростью 70км/ч и проехал до встречи 140км а другой двигался со скоростью 65км/ч.Найди расстояние между городами Составь и реш...
Математика
Из двух городов выехали одновременно на встречу друг другу два мотоциклиста.Один из них двигался со скоростью 70км/ч и проехал до встречи 140км а другой двигался со скоростью 65км/ч.Найди расстояние между городами Составь и реши задачи обратной данной?
Ответ(ы):
Гость:
1) 140:70=2(ч.)-Ехал 1 мотоциклист,а значит и 2. 2) 65 х 2=130(км)-Проехал 2 мотоциклист. 3) 130+140=270(км) Ответ: Расстояние между городами 270 км. (Обратная задача) 1)270-130=140(км)-Проехал 2 мотоциклист. 2)130:65=2(ч.)-Ехал 1 мотоциклист,а значит и 2. 3)140:2=70(кмч) Ответ:1 мотоциклист ехал со скоростью 70 кмч. Подходит?:)
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