Помогите я дам 11 тому кто поможет правильно написать в стобик задание 443
Русский язык
Помогите я дам 11 тому кто поможет правильно написать в стобик задание 443
Ответ(ы):
Гость:
1) Сдать, сбегать, сделать, спуститься, распустить, растолкать, сговориться. 2) Раздать, избежать, здесь, разбить, бездействовать, здоровый, здравствуй, возчик, разговориться, низкий, здешний. 3) Бить. Надеюсь правильно! )))) чем смог помог!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература
Пожалуйста,,,,,,,) Помогитеееее, не обижу с баллами Подберите постоянные эпитеты к с??едующим словам: МОРЕ_______ ДЕВИЦА_______ КОНЬ________
Русский язык
Морфемный разбор глаголов: исследовать;опаздывают; заболевать. Спасибо огромное ??а помощь заранее!)))
Литература