Помогите я дам 11 тому кто поможет правильно написать в стобик задание 443

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Помогите я дам 11 тому кто поможет правильно написать в стобик задание 443
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Сдать, сбегать, сделать, спуститься, распустить, растолкать, сговориться. 2) Раздать, избежать, здесь, разбить, бездействовать, здоровый, здравствуй, возчик, разговориться, низкий, здешний. 3) Бить. Надеюсь правильно! )))) чем смог помог!
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