Пожалуйста,,,,,,,) Помогитеееее, не обижу с баллами Подберите постоянные эпитеты к с??едующим словам: МОРЕ_______ ДЕВИЦА_______ КОНЬ________
Литература
Пожалуйста,,,,,,,) Помогитеееее, не обижу с баллами Подберите постоянные эпитеты к с??едующим словам: МОРЕ_______ ДЕВИЦА_______ КОНЬ________
Ответ(ы):
Гость:
Море ласковое. Девица красная. Конь трудолюбивый.
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Русский язык
Морфемный разбор глаголов: исследовать;опаздывают; заболевать. Спасибо огромное ??а помощь заранее!)))
Литература