Пожалуйста,,,,,,,) Помогитеееее, не обижу с баллами Подберите постоянные эпитеты к с??едующим словам: МОРЕ_______ ДЕВИЦА_______ КОНЬ________

Литература
Пожалуйста,,,,,,,) Помогитеееее, не обижу с баллами Подберите постоянные эпитеты к с??едующим словам: МОРЕ_______ ДЕВИЦА_______ КОНЬ________
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Море ласковое. Девица красная. Конь трудолюбивый.
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