Пожалуйста,,,,,,,) Помогитеееее, не обижу с баллами Подберите постоянные эпитеты к с??едующим словам: МОРЕ_______ ДЕВИЦА_______ КОНЬ________

Литература

Пожалуйста,,,,,,,) Помогитеееее, не обижу с баллами Подберите постоянные эпитеты к с??едующим словам: МОРЕ_______ ДЕВИЦА_______ КОНЬ________

Автор: Гость