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Предложение со словом патриотический
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Предложение со словом патриотический
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У нас не патриотический настрой. Не колосальный доход от прибыли
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