Как ведёт себя предлог в предложение? Как это его характеризует?
Русский язык
Как ведёт себя предлог в предложение? Как это его характеризует?
Ответ(ы):
Гость:
Предлоги нужны для связи слов в предложении. между предлогом и последующим словом можно вставить ещё одно слово или вопрос.
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