Пожалуйста,,,,,,,) ПРОШУ,,,,,,,ПОМОГИТЕ , не обижу с баллами Подберите постоянные эпит??ты к следующим словам: МОРЕ_______ ДЕВИЦА_______ КОНЬ________

Литература
Пожалуйста,,,,,,,) ПРОШУ,,,,,,,ПОМОГИТЕ , не обижу с баллами Подберите постоянные эпит??ты к следующим словам: МОРЕ_______ ДЕВИЦА_______ КОНЬ________
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