Сколько слогов в слове семья

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Сколько слогов в слове семья
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 слога:семь,я!!!!!!!!!!
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