А) лесные ратения со съедобными плодами: б) лесные растения со не съедобными плод??ми: в) съедобные грибы г) не съедобные грибы
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А) лесные ратения со съедобными плодами: б) лесные растения со не съедобными плод??ми: в) съедобные грибы г) не съедобные грибы
Ответ(ы):
Гость:
А) дуб (жёлуди), ягоды (земляника, голубика, барбарис, боярышник,шиповник), лещина (орех) Б) волчье лыко, вороний глаз, крушина, воронец. В) шампиньоны, лисички, подберёзовик, маслята, волнушка, белый, сыроежка, сморчок. г) бледная поганка, печёночный гриб, мухомор, ложный опенок, желчный гриб.
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