Придумать сказку про оленя

Гость: Гость:

В одном старом густом лесу жила мама оленьиха со своими детками. Так случилось, что маму застрелили, а маленькие бедняжки остались сиротами. Они совсем еще не приспособлены к жизни. Они только умеют, что пить молоко у матери. Бедняжки еле-еле стояли на ногах. Они неуверенно переставляли ноги. Но однажды они услышали скрип снега. Оказалось, что "навестить" малышей пришел лесник. Он осторожно подошел к оленятам и погладил их по гладкой шерсти. Они даже не боялись лесника. Как будто знали, что он свой. Лесник был очень добрым человеком. Он всегда трепетно относился к лесу и к его жителям. Дядя Вася (так звали лесника) нежно посмотрев на зверят, вдруг решил : "А соберу-ка я их к себе! Они же здесь могут погибнуть. Ведь на улице сейчас стоят лютые морозы. А вдруг они замерзнуть? Нет! Я не должен этого допустить!" Дядя Вася осторожно взял малышей и понес домой. Лесник внес зверей домой, а сам ушел готовить новый "дом" для оленят. Он решил, что жить новые "друзья"будут в сарае. Дядя Вася устелил пол соломой, а сверху положил старые тряпки. Лесник принялся заделывать щели в сарае. Когда работа была закончена, мужчина решил перенести зверей на новое место жительство. Сначала он внес в сарай одного оленёнка, а потом другого. А рядом со зверятами поставил миску с теплым молоком. А сам отошел в сторону и стал наблюдать. Братья-олени с опаской посмотрели на миску и все - таки решили подойти поближе. Немного осмотрев обед, они спокойно стали лакать молоко. Дядя Вася смотрел на братьев и радовался. Совсем скоро зверята окрепли и вернулись жить в лес. А лесник с тех пор каждый день навещает своих "друзей".