На сколько единиц увеличится число 284,если к нему справа приписать один нуль

Математика
На сколько единиц увеличится число 284,если к нему справа приписать один нуль
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У нас число 284 значит если мы припишем ноль то будет 2840 то и есть что мы 2480-248=на 2232(ед)- увеличилось число
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