В нашем классе 3/5 всех учеников занимаются в различных кружках.Из них 2/3 учеников занимаются в спортивных кружках.Сколько всего вчеников в классе,если в спортивных кружках занимается 12 учеников класса?
Математика
В нашем классе 3/5 всех учеников занимаются в различных кружках.Из них 2/3 учеников занимаются в спортивных кружках.Сколько всего вчеников в классе,если в спортивных кружках занимается 12 учеников класса?
Ответ(ы):
Гость:
3/5*2/3=2/5 учеников спортсмены 12:2/5=12*5:2=30учеников всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Пожалуйста,,,,,,,) ПРОШУ,,,,,,,ПОМОГИТЕ , не обижу с баллами Подберите постоянные эпит??ты к следующим словам: МОРЕ_______ ДЕВИЦА_______ КО...
Русский язык
Математика