В нашем классе 3/5 всех учеников занимаются в различных кружках.Из них 2/3 учеников занимаются в спортивных кружках.Сколько всего вчеников в классе,если в спортивных кружках занимается 12 учеников класса?

Математика
В нашем классе 3/5 всех учеников занимаются в различных кружках.Из них 2/3 учеников занимаются в спортивных кружках.Сколько всего вчеников в классе,если в спортивных кружках занимается 12 учеников класса?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3/5*2/3=2/5 учеников спортсмены 12:2/5=12*5:2=30учеников всего
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