В нашем классе 3/5 всех учеников занимаются в различных кружках.Из них 2/3 учеников занимаются в спортивных кружках.Сколько всего вчеников в классе,если в спортивных кружках занимается 12 учеников класса?

Математика

В нашем классе 3/5 всех учеников занимаются в различных кружках.Из них 2/3 учеников занимаются в спортивных кружках.Сколько всего вчеников в классе,если в спортивных кружках занимается 12 учеников класса?

Автор: Гость