Пожалуйста напишите мне анализ стихотворения Некрасова "Прощанье ". завтра уже ну??но рассказать!

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Ошибки и разочаровании – неотъемлемый атрибут человеческой жизни. Часто мы не ценим того, что имеем и легко отказываемся от этого. И только потеряв мы оказываемся способны осознать, что имеющееся на самом деле значило для нас.В стихотворении Некрасова «прощание» видны двое, решившие «по соглашению» разлучиться, пройдя с точки зрения лирического героя всего лишь половину от нацеленного или желаемого пути...Продолжение в личном сообщении.