В одной коробке 6 карандашей .сколько карандашей в трех таких коробках? Бабушка ра??делила поровну 15 конфет между тремя внуками .сколько конфет получил каждый? На пошив одной наволочки требуется 2 м полотна .сколько метров пол...

Математика

В одной коробке 6 карандашей .сколько карандашей в трех таких коробках? Бабушка ра??делила поровну 15 конфет между тремя внуками .сколько конфет получил каждый? На пошив одной наволочки требуется 2 м полотна .сколько метров полотна потребуется на пошив четырек таких наволочек? На тарелки разложили 18 пироженных - по 2 штуки на каждую тарелку .сколько потребовалось тарелок?

Автор: Гость