В одной коробке 6 карандашей .сколько карандашей в трех таких коробках? Бабушка ра??делила поровну 15 конфет между тремя внуками .сколько конфет получил каждый? На пошив одной наволочки требуется 2 м полотна .сколько метров пол...
Математика
В одной коробке 6 карандашей .сколько карандашей в трех таких коробках? Бабушка ра??делила поровну 15 конфет между тремя внуками .сколько конфет получил каждый? На пошив одной наволочки требуется 2 м полотна .сколько метров полотна потребуется на пошив четырек таких наволочек? На тарелки разложили 18 пироженных - по 2 штуки на каждую тарелку .сколько потребовалось тарелок?
Ответ(ы):
Гость:
6 *3=18 15:3=5 2*4 =8 18:2 =9
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