ответы нужны на вопрос с 5 по 9 вопрос на 10 не нужен ответ
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ответы нужны на вопрос с 5 по 9 вопрос на 10 не нужен ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сад Эрмитаж 5) Не видно! 6) Тут не понятно… наверно - клеймо Польского завода 7) Это В.П. Астафьев 8) Имена существительные 9) ?
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