У Лисенка было 16 карандашей 7 карандашей сломались . Сколько хороших карандашей осталось у Лисенка? ( составить условия задачи и решить ) 2) Сова прочитала в первый день 12 сказок а во второй на 7 сказок меньше сколько всего с...

Математика

У Лисенка было 16 карандашей 7 карандашей сломались . Сколько хороших карандашей осталось у Лисенка? ( составить условия задачи и решить ) 2) Сова прочитала в первый день 12 сказок а во второй на 7 сказок меньше сколько всего сказок прочитала сова? составить условия задачи и решить .

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