1.установите является ли нижеследующие функции чётными или нечётными или же ни те??и ни другими: a)y=x^2-2 b)y=u^3-u^2 g)y=(t^3-1)+t^2
Математика
1.установите является ли нижеследующие функции чётными или нечётными или же ни те??и ни другими: a)y=x^2-2 b)y=u^3-u^2 g)y=(t^3-1)+t^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) четная функция b) и g) - не четные и не нечетные
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