1.установите является ли нижеследующие функции чётными или нечётными или же ни те??и ни другими: a)y=x^2-2 b)y=u^3-u^2 g)y=(t^3-1)+t^2

Математика

1.установите является ли нижеследующие функции чётными или нечётными или же ни те??и ни другими: a)y=x^2-2 b)y=u^3-u^2 g)y=(t^3-1)+t^2

Автор: Гость