Напишите пожалуйста сочинение рассуждение на тему что имеем не храним потерявше ??лачем
Литература
Напишите пожалуйста сочинение рассуждение на тему что имеем не храним потерявше ??лачем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что имеем - не храним. Потерявши плачем. Наверное больше всего в жизни человек боиться потерь. И это при том, что теряем мы постоянно, всё и всегда. То есть почти всё. Не умеем ценить пока есть - и плачем, когда исчезает.. . На самом деле ситуация парадоксальна. Часто мы боимся потерять то, что легко возместить. Не обращаем внимания, что при потере приобретаем совершенно бесценный опыт. А ещё мы совершенно не боимся потерять то, что возместить малореально - честь и честность, лицо и честное имя, характер, разум, память, здоровье.. . И ещё мы поистине никоим образом не боимся потерять самое ценное - ВРЕМЯ. А ведь теряя время мы, по сути, теряем своё будущее. На самом деле корень вопроса не в том, что бы не бояться потерять, а в том, что бы быть благодарным за то, что мы имеем. Чем большее чувство благодарности (миру, небу, человеку, предмету) мы испытываем за то, что он есть у нас - тем бережнее и тщательнее мы будем хранить его. И тем легче будет нам отпустить его, когда придётся это сделать. Звучит парадоксом - но это так. Так что эта древняя мудрость: "Что имеем - не храним. Потерявши плачем" - имеет колоссальный смысл. Воистину нужно немного перевернуть наш взгляд на эту проблему. Перестать трястись над тем, что второстепенно и научитсья благодарить мир за то, что имеем. Кстати я даже могу назвать причины, по которым мы не ценим самое важное. Просто привыкли, что чем дороже - тем лучше. Надо это в себе убивать. Самые ценные вещи потому и бесценны, что за них не нужно платить. Но это же не значит, что нам не нужны воздух, тепло, свет, любовь...
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