МОРЯ ЗАЛИВЫ И ПРОЛИВЫ ТИХОГО ОКЕАНА, АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА, ЮЖНОГО ОКЕАНА, СЕВЕРН?? ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА. ПЛИИИИИЗ, СРООООЧНОООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАЮЮЮЮю 35 БАААЛЛОООВВ!!!!!!,

География
МОРЯ ЗАЛИВЫ И ПРОЛИВЫ ТИХОГО ОКЕАНА, АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА, ЮЖНОГО ОКЕАНА, СЕВЕРН?? ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА. ПЛИИИИИЗ, СРООООЧНОООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАЮЮЮЮю 35 БАААЛЛОООВВ!!!!!!,
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Антлантичний:Гибралтарский пролив, Гвинейский залив, Бискайский залив, Гудзонов пролив, Гудзонов залив, залив Фанди. Тихий океан Магелланов пролив, Дрейкова пролив, залив Аляска, Калифорнийский залив. Индийский океан Мозабицька пролив, бенгалька залив, Аденский залив, Баб-эль-Манденська пролив.СЕВЕРНО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА: залив Амундсена, залив Кокебу
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