номер 62. если не трудно помогите.спасибо )))
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номер 62. если не трудно помогите.спасибо )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Березка надела золотой костюмчик, который нашла в своем гардеробе. Клен раскрасил свои листья пурпурной краской, взятой им у художника. Осинка с упоением смотрела на расстеленный на земле чудесный ковер. нашла костюмчик (винит. падеж), попросил краску (винит. падеж), раскрасил листья (винит. падеж), похожи на платочки (винит. падеж), разглядывала ковер (винит. падеж).
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